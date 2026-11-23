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Големите промени в съдебната система тепърва предстоят, а в Народното събрание скоро се очаква да влязат дългоочаквани изменения в Закона за съдебната власт. Това заяви Мирослав Иванов от „Продължаваме промяната" пред БНТ.

По думите му овладяването на съдебната система и порочните практики при назначенията остават сериозни проблеми, а първото голямо изпитание пред новия състав на ВСС ще бъде изборът на главен прокурор.

Той обясни, че съдебната реформа е процес, който не трябва да спира.

„Съдебната реформа е стожер на обществените отношения. Съдебната реформа е един процес, който никога не трябва да спира. В този контекст в НС са правени стъпки за съдебната реформа и подобряване на качеството на съдебната реформа. Големите стъпки обаче все още предстоят. Скоро очакваме промени в Закона за съдебната власт да влязат в НС, така че това ще бъде една от дългоочакваните промени, които се очакват."

Проблемите в съдебната система са много, обясни още той.

„На първо място е овладяването на системата. Този състав на ВСС, който продължи работата си почти два мандата. Основната му цел сякаш беше овладяването на тази система. Тези процеси бяха проекция на политически амбиции."

По думите му сред проблемите, с които се е случвало овладяването на съдебната система, са командироването на съдиите, близки на административните ръководители. Другият порочен модел е попълването с кадри, които са „удобни".

„Порочните конкурси – имаме не един или два порочни конкурса, за които е обществена тайна, че преди това са казуси, съответно конкурсите са нагласени, изпитните комисии не са обективни, а пристрастни към някои кадри."

Той е категоричен, че подобни практики трябва да бъдат преустановени с промени в Закона за съдебната власт.

Иванов призна, че има риск въпреки промяната на състава на ВСС системата да остане същата.

„Избраниците в състава на ВСС трябва да се еманципират от хората, които са ги избрали", каза той.

Той посочи, че техните кандидати са от граждански организации и не са ги познавали.

Мирослав Иванов изрази надежда, че системата ще се промени.

„Дали съществува вероятност системата да остане такава, каквато е – разбира се. Дали може да се промени – има надежда. Избраниците поне от парламентарната квота дават индикации, че искат да променят тази система."

Първият голям тест за новия състав на ВСС ще бъде изборът на главен прокурор, коментира още Мирослав Иванов.

Във връзка с предстоящите местни избори следващата година, той каза, че още не са обсъждани имена за кмет на София.