Някой е посегнал и на гроба на убития Филип Арсов след посегателството над този на 12-годишната Сияна. За това съобщиха от сдружение "Ангели на пътя".

От гроба на Филип в Малашевци са изчезнали вазата и параклисчето за свещи.

"Какво ви пречи една ваза? Какво ви пречи мястото, на което близките му оставят цвете и запалват свещ? Какво толкова ви пречи паметта за едно дете, че трябва да посягате и на нея?! Не знам кой го е направил. Не знам с какъв мотив. Но знам едно – това е проява на безочие и пълно неуважение към чуждата болка. Филипчето не е просто име върху надгробна плоча. То е дете, което трябваше да живее, да расте, да мечтае. То е нечие дете, което семейството му ще обича и ще оплаква цял живот. И дори на това място, където би трябвало да има тишина, почит и човечност, някой си позволява да посегне! Срам! Огромен срам", написаха от сдружението.

От там се обръщат към ръководството на гробищен парк "Малашевци" и настояват за обяснение как се е случило посегателството и какви мерки ще бъдат предприети, за да се установи кой е отговорен. Гробът на убития Филип Арсов СНИМКА: Фейсбук "Ангели на пътя"

За случилото се от сдружението съобщиха вчера. В същия ден за още по-сериозно посегателство съобщи и бащата на загиналата миналата година край село Телиш Сияна Николай Попов. Обърната е двойна надгробна плоча, тежаща 500 кг. Двете деца са погребани на различни гробища в София - Сияна е на тези в "Бояна". Събореният гроб на Сияна. Снимка: Николай Попов

И двете деца загинаха непълнолетни при катастрофи. През 2023 г. 14-годишния Филип беше прегазен от пиян шофьор на пешеходна пътека в центъра на София. Обвиняемият шофьор Петър Тодоров карал с над 90 км/ч и с над два промила алкохол в кръвта. Той е под домашен арест, а делото ще се точи още дълго, понеже лятото започна отначало. Сияна Попова беше убита в началото на 2025 г. на 12 години от шофьор, карал с 83 км/ч при ограничение 70 км/ч на мокра и неравна настилка по лошия път. И това дело е доникъде, но поне шофьорът е в ареста.