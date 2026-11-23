Предстои цялостна реформа в съдебната система, а в МВР се подготвят промени с фокус върху кадровото развитие и ефективността на служителите. Това заяви пред БНТ депутатът от „Прогресивна България" Румен Миланов . Той определи протеста на полицаите за по-високи заплати като несправедлив и коментира, че случаят с НСО не е основание за оставка на директора на службата.

Миланов коментира и обявения от Синдикалната федерация на служителите в МВР протест на 28 ноември заради липсата на увеличение на заплатите. Той определи протеста като несправедлив, като аргументира позицията си с вече направеното увеличение на възнагражденията в сектора.

„Те получиха едно много сериозно увеличение по целия сектор „Сигурност". 40-50-80 процента, което е доста значимо. И сега, според мен, да, нямат увеличения, всеки път не може да има увеличения. Така се преценява, че това увеличение е достатъчно", каза Миланов.

По думите му служителите трябва да насочат усилията си към повишаване на ефективността в работата, а не към искания за ново увеличение на възнагражденията.

Той уточни, че трябва да се направи разграничение между служителите, чиято работа е пряко свързана с гражданите и престъпността, и тези с предимно административни задължения.

Миланов обясни, че се подготвя проект за реформа във вътрешното министерство, който се обсъжда с ръководството на ведомството и с парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.

Миланов коментира и подадената оставка на директора на Националната служба за охрана. Той каза, че не е запознат с развитието на случая и с резултатите от проверката, която трябваше да послужи за преценка на отговорността на ръководителя на службата.

Той обаче изрази лично мнение, че случаят не е основание за оставка на началника на НСО.

„Значи, ако зависи от мен и доколкото опознавам нещата, този случай не е за оставка на началника", заяви Миланов.

Миланов коментира избора на новия състав на Висшия съдебен съвет и посочи, че процедурата е била достатъчно прозрачна.

„Опитахме си и мисля, че успяхме да направим достатъчно прозрачно обявяване на процедурите, кандидатите, провеждане на избора и основната задача, която беше в този избор на кандидатите от различните квоти – съдийска, прокурорска, от парламента – да бъдат хора с професионални умения и които да отстояват принципите на правото. Така че това е фундаментът, в който стои Висшият съдебен съвет", каза той.

Миланов изрази очакване новият състав да започне ефективно работа в кратки срокове, след като членовете му се сработят. По отношение на предстоящите промени в Закона за съдебната власт Миланов посочи, че има множество предложения, които трябва да бъдат обединени в цялостна концепция за реформа. Сред проблемите, които трябва да бъдат разгледани, е командироването на магистрати.

„Например по време на изслушването на кандидатите, които бяха около 21 човека, се представиха различни предложения, които в момента се обобщават от правната комисия и в едно бъдещо проектиране на реформата на съдебната система те ще бъдат включени, включително тук има място и новият съдебен съвет, така че има доста пунктове, които трябва да бъдат регулирани", заяви той.

От думите му стана ясно, че по отношение на съдебната реформа работата на "Прогресивна България' ще продължи с "Продължаваме промяната".

Той коментира и разпределението на парламентарната квота във ВСС, като подчерта, че по-важни от политическото съотношение са професионалните качества на избраните членове.

„Важно е не каква е тежестта на парламентарната квота, а важно е тежестта на тези хора да бъдат хора обективни, хора, за които правото е религия. Това е меродавното", каза депутатът от „Прогресивна България".

По темата за финансирането на съдебната система Миланов определи възнагражденията на магистратите като добри. Според него обаче трябва да се обърне внимание и на различната натовареност на съдилищата в страната, особено на тези в София.

Миланов посочи още, че трябва да бъде сведено до минимум влиянието на неформални кръгове върху работата на магистратите.

По отношение на бъдещия избор на главен прокурор Миланов заяви, че е рано да се обсъждат конкретни имена и партийна принадлежност. Според него водещи трябва да бъдат професионалните качества и моралът на кандидатите.

„Нека да видим кои ще бъдат реалните кандидати, те ще бъдат представени и тогава може да разсъждаваме върху техните професионални качества, защото там се държи да имат професионални качества и морал да изпълняват системно, упорито и правилно своите задължения", посочи той.