Нови 13 катастрофи са станали вчера у нас. В тях са били ранени 15 души, а един е загинал. Данните са на МВР.

Две от произшествията са в София, като при тях са ранени двама. Отделно са станали и 16 леки инцидента.

348 катастрофи са станали от началото на месеца. При тях са загинали 37 души, ранени са 479. От началото на годината инцидентите са 6127, като 452 са загубили живота си, а 7634 са пострадали. При сравнение с реалните данни за загиналите 397, през същия период на 2025 г. са отчетени 55 повече загинали участници в движението по пътищата т.г.