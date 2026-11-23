Бизнес дамата Ваня Червенкова се е подложила на детектор на лъжата на 20 ноември. Това споделя самата тя във фейсбук публикация.

Поводът е задочен спор между нея и Еюп Темиз, който е обвинен за убийството на Слави Бинев. В свой право на отговор Еюп Темиз оспори редица твърдения на бизнездамата, направени в предаването "120 минути" по bTV.

"Взех решение да оглася публично своята официална позиция, както и резултатите от доброволното ми професионално полиграфско изследване, чрез собствените си социални мрежи", заявява Червенкова.

Според публикуваните от нея резултати от полиграфа е истина твърдението, че през 2022 г. тя е участвала в съвместна търговска фирма с Еюп Темиз и други акционери в Турция.

Полиграфският доклад, пуснат от Червенкова, оценява като истина отговора ѝ и на твърденето, че на 7 септември 2022 г. в нейния офис Еюп Темиз лично ѝ споделил, че е лежал в турски затвор.

Детекторът на лъжата е посочил като истина и казаното от бизнесдамата, че познава лично Юсуф Ведат Тугул.

Според полиграфа истинно е и твърдението на Червенкова: "Арх. Калин Тихолов лично ми сподели за имуществен спор и използване на финансови и юридически инструменти за измама от страна на Ния Темиз". КАДЪР: Фейсбук/Vania Dimitrova Chervenkova КАДЪР: Фейсбук/Vania Dimitrova Chervenkova КАДЪР: Фейсбук/Vania Dimitrova Chervenkova КАДЪР: Фейсбук/Vania Dimitrova Chervenkova КАДЪР: Фейсбук/Vania Dimitrova Chervenkova КАДЪР: Фейсбук/Vania Dimitrova Chervenkova

Ето какво гласи цялата публикация на Червенкова:

МОЯТ ОТГОВОР! ПОЛИГРАФЪТ!

ФАКТИТЕ, ДОКАЗАТЕЛСТВАТА И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНОТО МИ ПОЛИГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

След проведен диалог между моите адвокати и юристите на bTV се стигна до извода, че няма установен прецедент за предоставяне на „право на отговор" върху вече упражнено право на отговор.

Поради тази причина взех решение да оглася публично своята официална позиция, както и резултатите от доброволното ми професионално полиграфско изследване, чрез собствените си социални мрежи, а до няколко дни ще дам интервю пред един уважаван от мен журналист. Това не е моя нито война нито битка. Единствената ми цел е да защитя правотата си в конкретния случай!

Публикувам пълния текст на моя отговор:

Личността ми бе засегната в предаването „120 минути" по bTV, излъчено на 15.11.2026 г. от 16:30 часа, в писмено изявление на г-н Еюп Темиз – право на отговор по повод мое предходно участие в предаването.

В отговор на изявлението на Еюп Темиз заявявам следното:

1. През 2022 г. съм участвала в съвместна търговска фирма с Еюп Темиз и други акционери в Турция. В турския регистър беше вписан само 1 акционер, останалите петима останаха като скрити акционери, което е позволено от турския Търговски закон. В случай на съдебно производство срещу мен ще предоставя на компетентните органи всички видове доказателства (извадки от Турския търговски регистър, снимки, документи и общи чатове между акционерите). В настоящия момент без тяхно разрешение не мога да огласявам имената им.

Полиграфският доклад от доброволното ми изследване на 20.11.2026 г. оценява отговора ми по този въпрос като „ИСТИНА".

2. На 7 септември 2022 г. в моя офис Еюп Темиз лично ми сподели, че е лежал в турски затвор. Позовавам се на разговора си с него чрез непознат за мен преводач, който той водеше със себе си. Последното мога да докажа със снимков материал от тази дата.

Полиграфският доклад от доброволното ми изследване на 20.11.2026 г. оценява отговора ми по този въпрос като „ИСТИНА".

3. Познавам лично Юсуф Ведат Тугул. Срещали сме се в Турция, придружавал ме е до държавна институция, както и многократно сме излизали на обществени заведения. Последното мога да докажа със снимков материал.

Полиграфският доклад от доброволното ми изследване на 20.11.2026 г. оценява отговора ми по този въпрос като „ИСТИНА".

4. Арх. Калин Тихолов лично ми сподели за имуществен спор и използване на финансови и юридически инструменти за измама от страна на Ния Темиз. В случай че срещу мен бъде инициирано съдебно производство, същият ще свидетелства в този смисъл.

Полиграфският доклад от доброволното ми изследване на 20.11.2026 г. оценява отговора ми по този въпрос като „ИСТИНА".

5. Относно поведението на Ния Темиз – отново държа да подчертая и никога няма да ѝ се извиня публично, както и отново изразявам гражданската си позиция, знаейки фактите, че тя не съдейства на разследващите органи, като вместо да остане в България, тя бяга през държавата Гърция. Намирам изключително противоречие между изказването на Еюп Темиз относно психо-емоционалното състояние на съпругата му и действията ѝ към този момент извън границите на Република България.

Част от обсъжданите обстоятелства вече бяха публично отразени в български и турски медии, включително търговските отношения и имуществените спорове, свързани със случая, така че не намирам каквото и да било нарушение на чл. 198 НПК, свързано с разгласяване на данни по воденото разследване.

За мен е недостойно да водя спорове със задържан човек! Целта на този отговор е да защитя собствените си думи и изказаната от мен истина, а не да определям нечия вина. Самата аз съм била жертва на стрелба и затова съм особено чувствителна към подобно насилие, още повече след загубата на приятел.

Няма да позволя истината, зад която заставам с името си, с документи и с готовност да нося съдебна отговорност за всяка своя дума, да бъде заглушена от внушения, обиди и опити за публична дискредитация.

Ваня Червенкова