Бившият депутат от "Продължаваме промяната" Искрен Арабаджиев се оттегля от поста областен координатор на партията в Ловеч. Това съобщи самият той във фейсбук.

35-годишният политик бе част от групата на ПП в три кратки мандата - 47-ото, 48-ото и 49-ото народно събрание. Беше и председател на социалната комисия, а в партията преди бе член на тясното ръководство.

Икономист е по професия, има магистратура по счетоводство и одит, а преди влизането си в политиката е работил в НАП и в частния сектор.

Има опит и в местната власт - бил е и зам.-кмет на район "Студентски" през 2020 г. от квотата на ДБ. Беше кандидат за кмет на Ловеч през 2023 г.

"След 5 години като областен координатор на „Продължаваме Промяната“ в Ловеч, безброй срещи, разговори и хиляди километри на път, дойде време да отгърна нова страница и да бъда по-близо до семейството си.

Оставам член на ПП и продължавам да вярвам в политиките и посоката, която сме поели. Ще продължа да помагам и да работя за каузите, в които вярвам, макар и по друг начин", написа Арабаджиев във фейсбук.

И продължава: "Благодарен съм за доверието да представлявам Ловеч и региона в Народното събрание, макар и за кратко. За възможността в едни от най-трудните години за България да допринеса за това заедно да преминем по-леко през кризите и да постигнем много за страната и хората. Оттеглям се от тази роля с благодарност към всички, с които извървяхме този път."

Постът му завършва с пожелание "повече хора в Ловеч и региона да бъдат активни, да не се примиряват с проблемите и да работят за промяна, защото бъдещето ни зависи най-вече от самите нас".