Починал е бившият ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски" проф. д-р инж. Любен Тотев. Той заема длъжността в периода от 2011 до 2019 година. За тъжната вест съобщиха от висшето учебно заведение на сайта си.

"Изключителен авторитет, уважаван и почитан колега. Академичната общност на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски" отдава почит и уважение към значимото дело и паметта на проф. д-р инж. Любен Тотев", заявават колегите му.

Проф. Тотев завършва МГУ през 1980 г. и посвещава професионалния си път на университета. Той е сред основателите на специалността и катедрата „Подземно строителство", която оглавява през 1999 г. Като преподавател подготвя поколения инженери, а научното му дело обхваща над 150 научни и научно-приложни труда, сред които статии, патенти, учебници и учебни помагала.

В продължение на два мандата е декан на Миннотехнологичния факултет. През 2011 г. е избран за ректор на МГУ, а през 2015 г. е преизбран за втори мандат. Два пъти е избиран за председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България. Професионалният му принос се простира и в минно-геоложкия отрасъл, където заема ръководни позиции в Българската минно-геоложка камара и „Минпроект" ЕАД.

"Като Ректор, проф. Тотев извършва интензивна и неоценима работа за издигането на авторитета на МГУ, включително и в международен план. Като учен, името на проф. Любен Тотев ще остане свързано с утвърждаването на подземното строителство като инженерна специалност в МГУ и с професионалния път на поколения негови възпитаници", заявават още от университета.