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Откриха изчезнала 85-годишна жена, премръзнала във вада. В неделя, в 19.25 ч., в Оперативната дежурна част на ОДМВР - Кюстендил, е постъпил сигнал от сина на 85-годишна жена от с. Шишковци, че майка му е в неизвестност.

Предприети са незабавни издирвателни действия от сформираната е група от служители на РУ Кюстендил, служители на Гранична полиция с дрон, спасители и доброволци.

След около 1 час жената е открита паднала в напоителна вада в селото с травми по главата и признаци на измръзване. Оказана й е медицинска помощ от екип на ЦСМП.