16-годишно момче от дупнишкото с. Крайници е било намерено, след като с него нямало връзка няколко часа в неделя. Момчето е било открито в землището на селото. Младежът е управлявал кросов мотоциклет и е паднал. Майка му отправи призив в социалните мрежи за издирването, като се включиха приятели, собственици на джипове, мотори и високопроходими превозни средства.

Намерен е няколко часа по-късно и е настанен в дупнишка болница със счупен крак. Пострадалият е без опасност за живота, направеният му тест за употреба на алкохол е отрицателен. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.