"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Инициативата цели по-добра подготовка на водачите за реакция в критични ситуации на пътя

A1 Motor Park, съвместно с Българската федерация по автомобилен спорт, организира безплатни практически обучения по безопасно шофиране.

Целта е повече водачи да придобият практически умения за реакция в критични ситуации и да бъдат по-добре подготвени за реалните рискове на пътя.

По-подготвени шофьори. По-безопасни пътища.

Обученията ще се проведат на A1 Motor Park на 25 и 30 ноември и 2 и 8 декември. Всяка сесия е с продължителност 90 минути и включва практически упражнения със собствения автомобил на участника.

Практическата програма включва:

Аквапланинг – как възниква загубата на сцепление и как водачът да реагира правилно.

– как възниква загубата на сцепление и как водачът да реагира правилно. Интензивно спиране – овладяване на автомобила при необходимост от аварийно спиране в критична ситуация.

– овладяване на автомобила при необходимост от аварийно спиране в критична ситуация. Управление при ограничена видимост и внезапна смяна на посоката – реакция при мъгла и неочаквано препятствие на пътя.

Обученията се провеждат под ръководството на професионалните инструктори от A1 Motor Park Academy, начело с Крум Дончев – четирикратен рали шампион на България и носител на Европейския рали трофей на FIA за 2014 г., с дългогодишен опит в организирането и провеждането на курсове по безопасно шофиране. Екипът на академията включва още Янаки Янакиев, Александър Събев, Мирослав Мирчев, Емил Дончев и Кристиан Христов. Заедно те обединяват състезателен опит, професионална подготовка и практически знания в областта на безопасното шофиране.

Обученията се провеждат в малки групи от до 15 участници, което позволява практическа работа и индивидуално внимание към всеки водач.

Участието е напълно безплатно, като е необходимо предварително записване. Всеки участник трябва да разполага с валидно свидетелство за управление на лек автомобил и да премине обучението със собствен автомобил. Един човек може да се регистрира само за една дата и една група.

В деня на обучението участниците трябва да бъдат в сграда Б на A1 Motor Park 30 минути преди началото на избраната сесия.

„Пътят не е състезателна писта. Уменията за правилна реакция в критична ситуация могат да бъдат решаващи. С тази инициатива искаме да дадем възможност на повече хора да упражнят тези умения в контролирана и безопасна среда“. Това е основното послание от A1 Motor Park.

Инициативата е част от мисията на A1 Motor Park да използва инфраструктурата и експертизата си не само за автомобилния спорт, но и за развитието на културата на безопасно шофиране в България.

Информация за обученията