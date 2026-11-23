Ловчанският митрополит Гавриил беше ревностен архиерей, който се трудеше неуморно и спазваше монашеските си обети независимо от длъжността си. Това каза пред журналисти Врачанският митрополит Григорий, който участва в светата литургия за празника на св. Александър Невски в едноименната патриаршеска катедрала, предаде БТА.

Григорий припомни, че като протосингел Гавриил е имал много административни задължения. И тогава, и по-късно като митрополит той е останал верен на монашеското си призвание и е живял с мисъл за Бога, за спасението на собствената си душа и на душите на своето паство, каза Врачанският владика.

Светата литургия се отслужва от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. По време на богослужението ще бъде отправена молитва за митрополит Гавриил, който почина на 22 ноември след кратко боледуване. Той беше приет във Военномедицинската академия на 4 ноември с остър панкреатит.

Старозагорският митрополит Киприан каза, че ще запомни Гавриил с неговата кротост, смирение и монашеско служение. По повод днешното извънредно заседание на Светия синод той обясни, че трябва да бъде определен наместник-председател на овдовелия Ловчански митрополитски престол, който да организира избора на нов владика.

По думите на Киприан изборът трябва да се проведе в срок до три месеца. Епархийските избиратели ще се съберат в Ловеч и ще посочат двама от кандидатите в листата на Светия синод. След това синодът ще избере един от тях за Ловчански митрополит.

В началото на литургията в храма бяха руският посланик у нас Елеонора Митрофанова и Румен Петков.

Гавриил е избран за Ловчански митрополит на 28 януари 2001 г. През 2015 г. той става почетен гражданин на Ловеч за приноса си към духовното развитие на града.