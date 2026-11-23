"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проверка е започната и за мъж от Куртово Конаре, държал 80 литра алкохол без доказан произход

1800 къса фабрични цигари без български бандерол на кутиите са били иззети от две жени в пловдивския квартал "Шекер махала", съобщиха от полицията.

Служителите на реда хванали извършителките, докато ги пренасят. Междувременно установили и двама мъже, които превозвали в автомобилите си четири пакета с тютюн, които също са иззети.

По случаите са започнати проверки. Същите действия са предприети и за жител на село Куртово Конаре, който бил хванат да държи в дома си 80 литра алкохол без доказан произход.