Държат да им се върне класът за прослужено време, както и да им дават очила за работа с компютри

Вълна от ефективни протести на служители от Агенцията за социално подпомагане тръгна от Пловдив, където над 60 души излязоха днес да протестират. Сред тях има и инвалиди, които ги подкрепят.

За час затвориха службата на бул. "Руски" 13, за да заявят исканията си. А те са 350 евро допълнително към възнагражденията на всички, връщане на класа за прослужено време и промяна в изискванията за назначаване, като държат да отпадне средното образование, а да се запише висше, тъй като всички били такива. "Държим да получаваме и очила за компютър. Работим с най-уязвимите групи и често се налага да се трудим извънредно", обясниха протестиращите. Много пъти оставали на работните си места и извън определеното работно време, когато трябвало да обработват помощите за отопление, за ученици, за детски надбавки.

"Това се случва от юни до октомври", обясниха недоволните. По думите им средната заплата в службата била малко над минималната.