Един мъж е ранен при масов бой в заведение в Белица, съобщиха от ОДМВР - Благоевград.

Около 00:20 часа в неделя в питейно заведение в гр. Белица е възникнала саморазправа между група лица. При масовия бой 34- годишен мъж от с. Краище е пострадал с комоцио. От органите на реда е задържан 48-годишен мъж от с. Краище, който по време на инцидента е произвел изстрели във въздуха. В обитавано от него жилище в гр. Благоевград е открит, регистриран по надлежния ред, газов пистолет, а в ползван от мъжа лек автомобил „Мерцедес" – около 20 патрона за газов пистолет.

За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на всички участници в инцидента продължава.