Разбиха парник с 4 растения канабис в село Змеево, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич. На 22 ноември служители на Районното управление на МВР в Балчик извършват проверка на частен имот на територията на село Змеево, обитаван от 43-годишен мъж. Установен е оборудван парник с намиращи се в него 4 растения в различен етап на развитие. При извършения полеви тест растенията реагират на канабис. При последвалите действия в една от стаите на къщата е намерен буркан, съдържащ суха тревна маса, реагираща на канабис. Мъжът е задържан за срок до 24 час. Работата по случая продължава.