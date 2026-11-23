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Полицията задържа 68-годишен мъж от Хасково за незаконен отстрел на сърна в землището на село Горно поле, община Маджарово. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

На 21 ноември в 17:26 ч. в Районното управление в Харманли е подаден сигнал, че край селото е забелязан човек да дере сърна. При проверката полицаите открили мъжа в имот в Горно поле, който той обитавал.

Пред служителите мъжът заявил, че по-рано същия ден видял сърната, докато се разхождал в гориста местност, и я отстрелял със законно притежаваната си ловна пушка. В имота полицаите намерили месо от дивеч без кожа и глава. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Само няколко дни по-рано край тополовградското село Присадец, близо до оградата по българо-турската граница, беше открит мъртъв благороден елен със седем огнестрелни рани.

През март имаше друг случай на незаконен лов. Двама души бяха задържани, след като служители на Държавното ловно стопанство „Воден-Ири Хисар" откриха отстрелян благороден елен край границата на стопанството.