В Балчик е задържан 38-годишен домашен насилник, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич. На 21 ноември, около 15:10 часа в град Балчик е задържан 38-годишен мъж. Той е нарушил заповед за незабавна защита, издадена от Районния съд в града. По случая е образувано бързо полицейско производство.

Според съдебна статистика, в районните съдилища на Балчик и Тервел има доста издадени заповеди за незабавна защита. В тези общини са регистрирани и най-честите нарушения на тези заповеди, като става дума основно за домашно насилие – от мъже над съпруги, жени, с които живеят съвместно, майки.