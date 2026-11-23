Иззеха автомобила на водач с алкохол зад волана в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 22 ноември, около 23:50 часа в град Добрич е спрян за проверка лек автомобил „Ауди", управляван от 38-годишен мъж. При извършената проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 1,25 промила.

Задържан е за срок до 24 часа. Автомобилът е иззет по надлежния ред. По случая е образувано бързо полицейско производство.

На 21 ноември, около 01:00 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортнопроизшествие на кръстовището на ул. „Батовска" и бул. „25-ти Септември" в град Добрич.

На място е установено, че лек автомобил „БМВ", управляван от 27-годишен мъж губи контрол и се блъска в уличен стълб. Вследствие на инцидента водача е със счупен крак. Возещият се на предната дясна седалка мъж на 25 години е настанен в болницата в Добрич множество травми и фрактури, с опасност за живота. Взети са кръвни проби за употреба на алкохол и наркотични вещества. По случая е образувано досъдебно производство.