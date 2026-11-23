Агенция за социално подпомагане свика Координационния механизъм за насилие над деца по случая блудството в София. Проведено е заседание за набелязване на мерки за подкрепа и закрила на пострадалото от блудствени действия момиче. В него са се включили представители на Дирекция „Социално подпомагане" – Сердика, Регионална дирекция „Социално подпомагане" – София-град, Държавната агенция за закрила на детето, местната комисия за борба с противообществените прояви, както и Института за социални дейности и практики. Взето е решение момичето и родителите му да бъдат насочени към работа с психолог и ползване на социални услуги. За останалите деца, участвали в насилствените действия, е изискана информация от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Отдел „Закрила на детето" към Дирекция „Социално подпомагане" Сердика провежда пълно социално проучване на случая. Детето и неговите родители са информирани и консултирани за всички възможни мерки за подкрепа. По време на социалното проучване ще бъде събрана информация от всички възможни източници, които включват училището, личния лекар и разширения семеен кръг на детето, за да се преценят най-адекватните действия за закрила и подкрепа на момичето и неговото семейство.

Всички действия на социалните служители са в координация с разследващите органи.

Преди стана ясно, че 15-годишно момиче е било насилено на купон в апартамент след детска дискотека за Хелоуин.Няколко души се гаврили с нея, заснели и видео. Кадрите се разпространявали в телеграм.

Преди дни съдът остави в ареста тримата непълнолетни, обвинени за блудство с 15-годишно момиче в София.

Въпреки че не са пълнолетни, тийнейджърите носят наказателна отговорност. Ако бъдат признати за виновни, момчетата на 14 и 15 г. могат да получат до 5 години затвор. 16-годишният рискува присъда от 2 до 7 години.

И тримата са с чисти досиета, но един от тях има криминална регистрация за кражба. Разследва се дали пострадалото момиче е било упоено.