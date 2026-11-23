Двама тийнейджъри на 15 и 17 години от Чепеларе се забъркаха в сериозна нощна история с два чужди автомобила. Момчетата подкарали без разрешение две коли, а с едната предизвикали пътно произшествие, при което нанесли щети на няколко паркирани автомобила.

Екшънът се разиграл около 23:20 часа. Тогава в Районното управление в Чепеларе постъпил сигнал за катастрофа на ул. „Васил Гаджуров".

При изясняване на случая полицаите установили, че младежите са се качили в незаключен „Форд Рейнджър", ползван от 59-годишен жител на града, без негово знание и съгласие. Докато се движели по улицата, ударили странично няколко паркирани автомобила. След сблъсъците изоставили колата и опитали да се отдалечат от нея, но били установени от полицейските служители непосредствено след инцидента.

Проверката разкрила и още една изненада – преди да се качат във „Форд"-а, двамата отнели и друг автомобил на същия мъж – „Ленд Ровър Дискавъри". С него обаче не стигнали далеч. Колата спряла да се движи и била изоставена на ул. „Васил Дечев" в града.

По случая е образувано досъдебно производство.