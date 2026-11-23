Работещи в регионалната дирекция „Социално подпомагане" в Добрич излязоха на на едночасова ефективна стачка в 10 часа с искане за по-високи работни заплати. „За пореден път управляващите решиха, че и в бюджет 2027 година ще бъде включено увеличение само от 5%, което на фона на инфлацията, която е 6,1 официално по статистика за текущия месец, е безкрайно обидно. Нашите искания са за 350 евро еднократно увеличение на заплатите, което не е лукс. Това ще компенсира дисбалансите, които са натрупани в системата. Заплатите ни средно в Агенцията за социално подпомагане /АСП/ са обидно ниски и за новопостъпилите, и за тези с много стаж и професионален опит. Искаме си също и класа", заяви председателят на секцията към КТ „Подкрепа" в дирекцията Анна Петрова, която, както призна, от 23 години работи в системата.

„Работим с хора от най-уязвимите, най-тежките групи. Понякога сме медиатори между държавата и закона, защото клиентът трябва да излезе удовлетворен, доволен и подкрепен от нас. По длъжности стартовата заплата за социален работник варира от 740 евро. Средната заплата в сектора е 1050 лв. Това е за хора с над 15 до 20 години стаж. Като се приспадат осигуровки, това е брутното възнаграждение.Кампаниите са не само лятото и зимата, не е само за средства за отопление. Лятото колегите не могат да излизат в отпуски. Не че някой не им разрешава, просто няма как да прекъснат производствения процес. Освен това вървят индивидуалните оценки за хора с увреждания, които в последните години чувствително нараснаха. Там работата е също доста натоварена административно. В отдела „Закрила на детето" са най-конфликтните ситуации и случаи. Всички, всеки един отдел и администрацията, са свръхнатоварени. Вече е публикувано в „Държавен вестник", че ще имаме структурни промени, които касаят регионалните ни структури, но по този начин те също донякъде ни разсейват. Това, че се оптимизира някакъв щат, не значи, че работата ще потръгне. Напротив, това ще бъде за сметка на нас, тъй като има специалисти, доказани във времето. Сега ние не знаем каква ще е тяхната съдба. Но нашите основни искания днес и основният ни протест на всички колеги е да бъдем чути, да бъдем видени и обществото да прояви разбиране. Защото, ако нас ни няма, а това са колеги, подготвени с години, над 10-15 години стаж, и новите също полагат старание и работят адекватно, няма да бъдат обслужени качествено и нашите контрагенти, нашите клиенти", добави Петрова.

„През регионалната дирекция „Социални подпомагане" има дни, когато минават над 300-400 души на ден, особено в кампаниите за отопление, винетки, подновяване на социални оценки. Иначе средно минимум минават 200 души.Гражданите, които само идват да се допитват, също не са никак малко. На този фон в териториалната структура заетите сме 46, като двама са по заместване и администрация от 9-има. Социалните работници са 38 на първа линия. Като териториален обхват дирекцията обслужва град Добрич, община Добричка с 69 села и община Крушари с 19 села. Искаме всички да разберат, че ние си харесваме работата, обичаме я, но искаме достойно заплащане и възнаграждение, а не да ни се подхвърлят трохи и празни обещания. Най-обидното е, че всички говорят само против държавната администрация, че ние сме им в тежест, че само им ядем парите, че сме някакви хрантутници.Искам да кажа, че един специалист в една администрация, дали АСП, дали Агенцията по заетостта не се изгражда от днес за утре. Това струва много собствени усилия, преквалификации и труд. Искаме достойно възнаграждение за труда ни. Това са нашите искания. 350 евро и едно адекватно уважение и отношение към нас. Както ние се отнасяме към нашите клиенти с уважение и разбиране, така молим и депутатите, и властимащите да ни разберат, че без администрацията реално няма кой да изпълнява тяхната политика – социална или каквато и да е. А най-вече АСП е една от най-важните жизненоважни структури", каза още Петрова.