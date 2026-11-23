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В периода от 10 до 20 ноември 2026 г. се проведоха Общинските ученически игри по волейбол с участието на 33 отбора от училища в Шумен. Състезанията бяха организирани в три възрастови групи: V–VII клас, VIII–X клас и XI–XII клас, в две направления – юноши и девойки.

В надпреварата се включиха ученици от II ОУ „Д-р Петър Берон“, СУ „Панайот Волов“, СУ „Сава Доброплодни“, VI ОУ „Еньо Марковски“, III ОУ „Димитър Благоев“, СУ „Трайко Симеонов“, СУ „Васил Левски“, ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“, ПГСАГ, ПГССХТ, ПГМЕТТ „Христо Ботев“, ППМГ „Нанчо Попович“, ПГИ и ПГОХХТ „Проф. д-р Асен Златаров“.

Всички участващи отбори получиха награди, осигурени от Община Шумен, а класиралите се на първите три места – купи и медали.

Победители в отделните възрастови групи и направления станаха отборите на II ОУ „Д-р Петър Берон“ при момичетата и момчетата от V–VII клас, СУ „Панайот Волов“ при девойките от VIII–X клас и СУ „Сава Доброплодни“ при юношите от същата възрастова група. Във възрастовата група XI–XII клас първенците при девойките са от ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“, а при юношите – отборът на ППМГ „Нанчо Попович“. Победителите ще представят Шумен в областния етап на Ученическите игри.

Бяха връчени и индивидуални отличия „Най-полезен състезател“ във всяка възрастова група и направление. При момичетата от V–VII клас наградата получи Стефания Стефанова от II ОУ „Д-р Петър Берон“, а при момчетата – Николай Йорданов от същото училище. В групата VIII–X клас отличени бяха Есин Самиева от СУ „Панайот Волов“ при девойките и Александър Аргиров от СУ „Сава Доброплодни“ при юношите. При най-големите състезатели, XI–XII клас, индивидуалните награди получиха Деница Баланска от ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ при девойките и Марио Нейков от ППМГ „Нанчо Попович“ при юношите.

Под ръководството на своите учители младите състезатели демонстрираха спортни умения, отборен дух и воля за победа. „Публиката стана свидетел на интересни, оспорвани и емоционални волейболни срещи, в които победителите често бяха определяни след решаващ гейм-тайбрек“, посочват от УСШ „Хан Крум“ .

С провеждането на състезанията по волейбол приключи общинският етап на Ученическите игри за учебната 2026/2027 година. Предстои най-добре представилите се отбори да продължат участието си в областния етап на надпреварата.

Организатори на спортните събития бяха Центърът за подкрепа за личностно развитие – Ученическа спортна школа „Хан Крум“ и Община Шумен.