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Криминалисти задържаха 37-годишен мъж за грабеж в сливенския квартал „Комлука". Според полицията той е отнел мобилния телефон на непълнолетно момче, като е използвал сила и заплахи. По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Сигналът е подаден на 21 ноември в 2:45 ч. По първоначални данни грабежът е извършен между 1:00 и 2:00 ч. същата нощ. Полицията е започнала издирване веднага след сигнала и е задържала заподозрения няколко часа по-късно.

Миналия четвъртък в сливенския квартал „Надежда" беше задържан криминално проявен непълнолетен за грабеж на 74-годишна жена. По данни на полицията нападателят е отнел дамската ѝ чанта, припомня БТА