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Централната избирателна комисия (ЦИК) ще връчи удостоверенията на избраните за президент Илияна Йотова и за вицепрезидент Кирил Вълчев във вторник, 24 ноември, от 14:00 ч. Официалната церемония ще се проведе в сградата на Народното събрание, съобщиха от пресцентъра на ЦИК.

Комисията обяви Йотова и Вълчев за избрани след балотажа на 1 ноември 2026 г. На първия тур двамата получиха 528 951 действителни гласа и изпревариха Андрей Гюров и Георги Кандев с 42 719 гласа, съобщи „24 часа", като се позова на окончателните резултати на ЦИК за първия тур.

Първоначално церемонията беше насрочена за 11 ноември, но бе отложена заради националния траур в памет на загиналите при тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия", припомня БТА.