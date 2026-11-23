Тленните останки на цар Самуил и на негови предполагаеми родственици може да бъдат изпратени за генетични изследвания в германския институт „Макс Планк" до края на годината. Това съобщи пред БТА проф. д-р Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН.

По думите му вече има принципно съгласие за сътрудничество с германския институт. Предстои да се уточнят условията, сроковете и начинът на работа, както и да се получат необходимите разрешения за изпращане на костния материал. За изследванията се очаква и разрешение от Министерството на културата.

Резултатите от подобен анализ обикновено отнемат около шест месеца, но срокът зависи от състоянието на костите и от това колко биологичен материал се е запазил в тях. Вагалински обясни, че останките са на около хиляда години и че може да се наложи вземането на допълнителни проби, ако първоначалните са недостатъчни по количество или качество.

Подготовката на анализите продължава. Изборът на изследователски център е важен както за надеждността на резултатите, така и за съпоставянето на генетичните данни, посочи археологът. Целта е да се установи дали и как са били свързани хората, чиито останки ще бъдат изследвани, и така да се научи повече за семейството на цар Самуил.

Вагалински участва в подготовката и пренасянето на трите ковчега от Солун заедно с доц. Виктория Русева и докторантката Доника Йорданова. Останките пристигнаха в България на 3 октомври с военнотранспортен самолет „Спартан".