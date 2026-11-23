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Петима непълнолетни са задържани след сбиване в централната част на Сливен, при което е пострадало едно от момчетата. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

В края на миналата седмица в Районното управление в Сливен е постъпил сигнал за конфликт между непълнолетни, прераснал в сбиване. След издирване полицаите са установили и задържали петима участници.

По случая е образувано досъдебно производство. Полицията продължава да изяснява обстоятелствата и причините за конфликта.

В началото на септември социалният министър Наталия Ефремова съобщи, че Държавната агенция за закрила на детето разработва система за регистриране на сигнали за насилие над и между деца. Повод за изказването ѝ беше нападение в Пловдив, при което група от над 10 младежи нападна свой връстник, припомня БТА