Заловиха шофьор от Благоевград с фалшива чешка книжка. Бързо полицейско производство за използване на неистински документ е образувано в края на миналата седмица в Районното управление в Бобов дол, съобщиха от ОДМВР - Кюстендил.

При проверка в село Мламолово на лек автомобил „Рено", управляван от 32-годишен мъж от Благоевград, полицаите установили, че представеното от него свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от Република Чехия, е неистинско.

За случая е уведомена прокуратурата.