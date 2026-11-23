Празникът на патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски" тази година събра радостта от богослужението и скръбта по Ловчанския митрополит Гавриил. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в словото си след светата литургия, която отслужи в храма, предаде БТА.

Патриархът определи Гавриил като грижовен архипастир, който носел радост и утеха. Той припомни, че владиката е построил катедрален храм в Ловеч и първото общообразователно църковно училище след 9 септември 1944 г. По думите му Ловчанската митрополия е издала много детски книги и православна литература, достигнали до хиляди читатели.

„Дядо Гавриил е един изключителен пример и съм убеден, че той е сред нас", каза патриарх Даниил. Той добави, че вярата дава смисъл и на радостта, и на скръбта.

Преди литургията патриархът посочи пред журналисти, че празникът на катедралата е важен за цялата Българска православна църква повече от век. По думите му той събира Светия синод, изразява единството на Църквата и е повод за благодарност към св. Александър Невски и руските воини освободители.

По време на литургията беше отправена молитва за митрополит Гавриил, който почина на 22 ноември след кратко боледуване. Той беше приет във Военномедицинската академия на 4 ноември с остър панкреатит.

Врачанският митрополит Григорий, който участва в богослужението, си спомни за Гавриил като за ревностен архиерей, който се е трудил неуморно и е спазвал монашеските си обети независимо от длъжността си. Старозагорският митрополит Киприан каза, че ще го запомни с кротостта, смирението и монашеското му служение.