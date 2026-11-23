Светлините на най-голямото живо Коледно дърво в Европа ще бъдат светнати от самия Дядо Коледа на 28 ноември (събота) от 17:30ч. на пл. "България" в Димитровград. Пристигането на дългоочаквания гост отново ще бъде изключително впечатляващо и ще зарадва деца и родители, дошли на събитието, за да преживеят вълнуващия миг. Коледното дърво, което се намира на площада на Димитровград е високо повече от 30 метра. По традиция със запалване светлините на коледното дърво, грейва и цялата празнична украса в града, за да създаде неповторима празнична атмосфера през месец декември за жителите и гостите на Димитровград.

Специално организиран за събитието Коледен базар ще отвори врати с тематични предложения и вкусни изкушения. В „Работилничките на Дядо Коледа“, малчуганите ще помагат на елфите да изработват коледно-новогодишни парти аксесоари, празнични картички и традиционни сурвачки. На площада посетителите ще открият „Гостилница“, „Мезеджийница“, „Занаятчийница“, „Пекарна“ и „Сладкарница“, които ще допринесат за автентичния коледен дух. В Коледен базар месни търговци ще предлагат ръчно приготвени примамливи сладки изкушения, пуски, барсаци и други традиционни мезета, а в Гостилницата ще се предлагат вкусна храна и вино. За всички, които искат да запазят спомена от празничната вечер, ще бъде обособен атрактивен кът за снимки. Пощата на Дядо Коледа отново ще очаква писмата с най-съкровените желания на децата, които ще имат възможност да изпратят своите послания.

Богата сценична програма, изпълнена с музика, танци и коледно настроение, ще радва присъстващите. На сцената ще се изявят талантливите деца от Общинския център за танцово изкуство „Галаксико“ и Балет „Армия“. Един от специалните акценти в програмата ще бъде впечатляващо изпълнение на флейта на живо от Елисавета Кадиева, съчетано с иновативно 3D мапинг шоу върху 3,5-метрова рокля. Чрез визуалните ефекти тя ще се превърне в динамично платно, което ще оживява в синхрон с музиката. Коледният спектакъл ще бъде представен за първи път в България и обещава да превърне сцената в истинска приказка от светлина, звук и изкуство. Кулминацията на празничната вечер ще бъде запалването на светлините на Коледното дърво, съпроводено от впечатляващ пиротехнически спектакъл. За тазгодишната заря е подготвено специално музикално произведение, създадено специално за Коледното дърво в Димитровград, което ще превърне вечерта в незабравимо изживяване.

Димитровград отново ще посрещне Коледа с много светлина, настроение и вълшебство! Всички жители и гости на града са поканени да станат част от празничното събитие и заедно да дадат начало на най-красивото време от годината!