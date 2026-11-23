Предложението насърчава спестяванията, инвестициите и личната отговорност за здравето и доходите след пенсиониране

Владислав Панев и „Демократична България" внесоха предложение необлагаемият размер на работодателските вноски за доброволно пенсионно осигуряване, животозастраховане и здравни фондове да бъде увеличен от 60 лева на 100 евро. Предложението предстои да бъде разгледано утре от парламентарната комисия по бюджет и финанси. Това съобщиха от пресцентъра на "Демократи за силна България".

Действащият лимит е в сила от 2007 г. Според посочените данни тогава той е представлявал около 20% от средната заплата, докато днес е едва около 2%. Това обезсилва първоначалния стимул и налага неговото осъвременяване.

Предложението цели да насърчи работодателите да инвестират в дългосрочната сигурност на служителите си. Допълнителното здравно покритие, спестяванията в третия пенсионен стълб и застраховките „Живот" осигуряват повече възможности за подкрепа при здравен проблем, след пенсиониране или при настъпване на застрахователно събитие. Според вносителите развитието на тези механизми може да намали натиска върху публичните социални и здравни системи в дългосрочен план.

Подчертан е и икономическият ефект от насочването на повече средства към спестявания и инвестиции. Според оценката голяма част от мерките на последните правителства стимулират текущото потребление, докато предложената промяна създава стимул за натрупване на средства за бъдещето и може да допринесе за ограничаване на инфлационния натиск.

„Насърчаваме личната отговорност. Човек да мисли за бъдещето, а да не разчита за всичко на държавата", заявява Владислав Панев.

Друг съществен мотив е повишаването на инвестиционната култура и разширяването на възможностите за спестяване. Според Панев прекомерното насочване на спестяванията към недвижими имоти допринася за нарастването на цените и затруднява достъпа до първо жилище. Насърчаването на други форми на дългосрочно инвестиране е възможност за по-балансирано разпределение на тези средства.

Вносителите оценяват очаквания пропуснат приход за бюджета като ограничен спрямо дългосрочните ползи от мярката. „Демократична България" ще търсят подкрепа за предложението при предстоящото му обсъждане в бюджетната комисия.