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Палеж на лек автомобил разследват криминалисти от ОДМВР и Районното управление в Пазарджик. Инцидентът е станал рано сутринта в неделя, когато бил подаден сигнал за горящ автомобил в района на жк "Младост" в града.

На място незабавно били изпратени екипи на пожарната и полицията. Въпреки бързата намеса на огнеборците, лек автомобил „Мерцедес" изгорял напълно. Колата е собственост на 27-годишен мъж, който живеел в близост до мястото на инцидента.

При извършения оглед разследващите установили, че става въпрос за умишлен палеж. Огънят е засегнал и друг паркиран наблизо автомобил – „БМВ", собственост на мъж от Пазарджик.

Работата по случая продължава, като се изясняват всички обстоятелства около инцидента и размерът на нанесените щети.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.