Служители от Агенцията за социално подпомагане в Пазарджик, които са членове на Синдиката на административните служители "Подкрепа", спряха днес за един час работа.

По график в следващите дни към тях се очаква да се присъединят и работещи в Агенцията по заетостта, Областната инспекция по труда, Националния статистически институт, Агенцията по кадастъра, НОИ и други държавни структури.

Протестиращите настояват за увеличение на заплатите с фиксирана сума от 350 евро, която да компенсира натрупаната инфлация, да бъде възстановено допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и за достойно заплащане.

Щафетни ефективни стачки ще има в ключови държавни институции под надслов „Справедливост и равни права", организирани от Синдиката на административните служители „Подкрепа". Едночасовите стачни действия са в знак на протест срещу „несправедливото заплащане, задълбочаващите се диспропорции във възнагражденията и неравнопоставеното третиране на работещите в държавната администрация", поясняват от синдиката.

„Държавата не може да изисква отговорност, професионализъм и резултати, докато продължава да подценява труда на хората, които ежедневно изпълняват тези отговорности на терен! Зад всяка държавна институция стоят хора. А те заслужават уважение, справедливо отношение и достойно заплащане! Когато трудът е мисия, заплащането не бива да е наказание!", категорични са от Синдиката на административните служители „Подкрепа".