Бащите на съвременната българска Конституция са създали един изключително зрял основен закон, който успя да отговори на предизвикателствата на времето, заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Тя откри в Русе в Регионалната библиотека „Любен Каравелов" пътуващата изложба, с която Народното събрание отбелязва 35 години от приемането на Конституцията на Република България.

Михаела Доцова посочи, че с мъдрост и отговорност творците на съвременната българска Конституция са създали условия обществото да се справи с трудностите, които възникват при прехода към демокрация. По думите й трябва да се съхранява усещането за държавност, а стъпка в тази посока е полагане на усилия да пазим Конституцията и да се гордеем с нея, защото тя е изключително демократична. Сред нейните постижения са разделението на властите, местното самоуправление и силната местна власт, мандатността, политическият плурализъм, правата и свободите на гражданите и европейското развитие на страната.

Председателят на парламента посочи, че зрелостта на действащата Конституция се потвърждава и с избирането на 20 ноември от 52-рото Народно събрание на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Това, след почти 5 години закъснение, беше една от основните задачи в тази пленарна сесия, добави тя. Михаела Доцова подчерта, че процесът е бил дълъг, защото се е изисквало приемане на правила, които да осигурят публичност и прозрачност, както и участие в номинациите на неправителствения сектор и научни организации. Тази процедура беше безпрецедентна до този момент, за първи път бяха събирани толкова много относими документи и изслушването в Комисията по правни въпроси продължи четири дни, подчерта тя. Председателят на Народното събрание очаква много скоро новият състав да встъпи в длъжност, с което автоматично ще се прекрати мандатът на сега действащия. Надявам се, че хората, които са избрани от квотата на Народното събрание, ще положат максимални усилия, за да върнат доверието в съдебната власт, заяви Михаела Доцова.

Председателят на парламента посочи, че при представянето на изложбата в Народното събрание е имало голям интерес към 16-те проекта на Конституция, към стенографските протоколи, показващи колко мъдри и разумни са били бащите на основния ни закон, към снимките, припомнящи знакови моменти от сериозните дебати и дискусии, и към това как медиите са отразили дейността на Великото народно събрание.

Председателят на Народното събрание подчерта, че, за да могат повече граждани да видят изложбата, е била отправена покана към регионалните библиотеки да бъдат неин домакин. По думите на Михаела Доцова това е мястото, където най-много се съсредоточава усещането за култура, знания, образование и където се гради обществото. Председателят на парламента пое ангажимент да съдейства за по-спокойната работа на регионалните библиотеки. Благодаря Ви за всичко, което правите, за да поддържате пламъчето на културата в Русе, обърна се тя към библиотечните работници.

Председателят на Народното събрание разгледа Русенската библиотека, където работи стогодишен часовник с външен камбанен механизъм.

На представянето на експозицията присъстваха кметът на община Русе Пенчо Милков, председателят на Общинския съвет академик Христо Белоев, областният управител Любомир Владимиров, заместник- областният управител Валери Йорданов и народните представители от „Прогресивна България" от Русе Живка Бучуковска, Емил Денков, Красимир Иванов и Симеон Иванов.

Изложбата вече беше показана в регионалните библиотеки в Монтана, Враца, Видин, Варна, Пловдив и Стара Загора.