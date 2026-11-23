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Димитър Кацарски е бил задържан и впоследствие освободен, излязъл в болнични

Началникът на отдел "Местни приходи" в Община Хисаря Димитър Кацарски е обект на разследване от "Икономическа полиция". Миналата седмица той е бил задържан при акция, след което е пуснат от ареста с по-лека мярка за неотклонение.

Кацарски заема поста от 2020 г. "След задържането излезе в болнични", обясни пред "24 часа" кметицата на Хисаря Ива Вълчева. И коментира, че все още не е решила дали да го освободи, тъй като изчаква прокуратурата.

От "Икономическа полиция" на този етап отказват официална информация. Очаква се по-късно прокуратурата да съобщи за разследването. По неофициална информация става въпрос за нанасяне на щети в големи размери.