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80 нови пейки ще обновят местата за отдих в Морската градина във Варна. Подмяната на старите и амортизирани съоръжения вече започна, съобщиха от общинското предприятие „Управление на проекти и озеленяване", което се грижи за поддръжката на зелените площи.

Първите пейки се монтират в района на Слънчевия часовник – едно от предпочитаните места за разходка и почивка в парка. Нови съоръжения ще бъдат поставени и по централната алея, както и около Аквариума.

Част от досегашните пейки са изпочупени и силно амортизирани, което налага подмяната им. С обновяването се цели да се подобрят условията за отдих на жителите и гостите на Варна.

Освен новите пейки, в района на Аквариума предстои и ремонт на детската площадка.