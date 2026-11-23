Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) започва националната информационна кампания „Летете безопасно и отговорно". Тя ще запознава собствениците и операторите на дронове с правилата за полети, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Кампанията поставя акцент върху регистрацията на операторите, ограниченията за полети, правилата за летене над хора и в населени места и изискванията за дистанционна идентификация. От ГД ГВА посочват, че с увеличаването на броя на дроновете в България познаването на правилата и отговорното поведение на операторите стават все по-важни за безопасността на въздушното пространство.

Със съдействието на Столичната община на места в София, където има засилен интерес към полетите с дронове, ще бъдат поставени информационни табели. QR код на тях ще отвежда директно към раздела „Безпилотни летателни системи" на сайта на ГД ГВА, където са публикувани правилата, ограниченията и практическите указания.

Кампанията е част от мерките на дирекцията за подобряване на безопасността и развитието на цифровите услуги. Те включват и въвеждането на електронната платформа UAS.CAA.BG и обновяването на специализирания раздел, който дава достъп и до административни услуги. Предстои международен семинар с подкрепата на Евроконтрол за противодействие на нерегламентираното използване на дронове, пише БТА.