Приятелка на насилваната в София непълнолетна призова да не се разпространяват клиповете с нея

Апартаментът бил на родителите на 13-годишното момиче, за което също се говореше, че е станало жертва на насилие

Приятелка на пострадалото 15-годишно момиче, станало жертва на групово сексуално насилие в София на 31 октомври, призова в социалните мрежи да бъдат спрени разпространението и споделянето на кадрите с него.

Във видео, публикувано в "ТикТок", момичето разказва своята версия за случилото се, като уточнява и подробности около други кадри, появили се в интернет. По думите й момичето, по което е стреляно с пистолет, е различно от пострадалата при груповото насилие. Тя твърди, че и момичето, което се вижда на друг запис, докато го влачат, е трета непълнолетна. Според разказа й и то е било упоено и пребито, а впоследствие с него също е било извършено сексуално посегателство.

По думите на приятелката на 31 октомври пострадалата била на детска дискотека с друго момиче. След това двете отишли в апартамент в столичния квартал „Надежда", където се намирали младежите, обвинени за насилието. Приятелката й си тръгнала, но пострадалата останала в жилището. Апартаментът бил на 13-годишно момиче, за което, по думите на авторката на видеото, няма данни да е било подложено на сексуално насилие.

Във видеото тя твърди още, че на пострадалата била предложена чаша водка, в която имало наркотично вещество. Това било признато от едно от момчетата, разказва приятелката й. След като изпила напитката, девойката не помнела какво се е случило с нея, включително заснетото на разпространените записи.

Според разказа на приятелката на кадрите се виждат около 10 момчета, които се гаврят сексуално с момичето, смеят се и снимат случващото се. То изглеждало в неадекватно състояние и молело младежите да спрат. Въпреки това те го избутали към тоалетната и го съблекли. На записите се чували и сексуални команди, отправяни към него. Приятелката му подчертава, че не е ясно какво още се е случило в апартамента извън заснетото.

Момичетата и младежите останали в жилището през цялата нощ. По думите на авторката на видеото никой от присъстващите не е направил достатъчно, за да защити пострадалата, въпреки твърденията на някои, че са се опитали да й помогнат. След случилото се видеоклиповете били разпространявани в групи в „Телеграм", където участниците се хвалели с тях, твърди още тя.

Във видеото приятелката на пострадалата опровергава и твърденията, че момичето е простило на извършителите. По думите й то настоява за справедливост. Тя уточнява също, че на записите девойката е облечена с широки дънки и дебело яке, като призовава да не се правят коментари и внушения заради облеклото й.

В края на обръщението си момичето призовава хората да подкрепят пострадалата и да не разпространяват повече кадрите с нея.

Преди два дни Софийският районен съд остави в ареста тримата непълнолетни, обвинени за блудство с 15-годишното момиче. Първоначално за предполагаемото насилие, извършено на купон в нощта на Хелоуин, бяха задържани четири момчета, но едното от тях бе освободено.

Разследването започна, след като в социалните мрежи и групи в „Телеграм" се появиха видеоклипове от случилото се. От СДВР се самосезирали, след като попаднали на записите. В нощта на инцидента полицейски патрул посетил адреса след сигнал от съсед за шум, но униформените само предупредили младежите да намалят музиката.

Софийската районна прокуратура поиска постоянен арест за тримата ученици, а заседанието се проведе при закрити врати. На момчетата на 14 и 15 години може да бъде наложено наказание до 5 години затвор, а 16-годишният младеж рискува присъда от 2 до 7 години, ако бъдат признати за виновни.

И тримата са с чисти съдебни досиета, но един от тях има криминална регистрация за кражба. Разследва се и дали пострадалото момиче е било упоено. Съдът разпореди незабавно да бъдат свалени унизителните видеокадри от „ТикТок" и останалите социални мрежи и канали, в които са били разпространени. На момичето е осигурена психологическа помощ, като при необходимост то може да бъде изведено в защитена среда.

След случая в социалните мрежи се появиха и снимки на задържаните младежи с фланелки на един от столичните футболни клубове. От фенската организация на отбора се разграничиха от тях и заявиха, че случилото се няма общо с ултрас културата.

„На трибуната се учим на характер, чест и да пазим гърба на другия, а не да се събираме на групички срещу деца и да снимаме клипове за „Телеграм", написаха привържениците във фейсбук.

По данни на „24 часа" момчетата не са били членове на агитката, а само са парадирали с принадлежност към нея пред приятелите си, за да си придават важност.