Мъжът карал с 251 км/час

Задържаха за 72 часа мъж, обвинен в умишлено причиняване на смъртта на 62-годишна, вследствие на катастрофа. Инцидентът е станал на магистрала "Тракия" на 9 ноември тази година - ден, преди голямата верижна катастрофа, отнела живота на десетки.

Обвиняемият А.В. е бил задържан от Окръжната прокуратура в Бургас. Той е обвинен, че при шофиране е нарушил правилата за движение по пътищата и е предизвикал катастрофа с колата, карана от пострадалата, което пък довело до смъртта й. Инцидентът става в посока Карнобат, на "Тракия". По време на разследването е установено, че автомобилите на А.В. и пострадалата жена са се движили в една и съща посока, като автомобилът на обвиняемия е застигнал и блъснал колата на пострадалата. Освен това е било установено, че обвиняемият е управлявал колата си със скорост от 251 км/ч. Разрешената за съответния пътен участък е 140 км/ч.

С нарочно постановление на наблюдаващия прокурор при Окръжна прокуратура-Бургас ще бъде отнето издаденото на А.В свидетелството за правоуправление на МПС, съобщават от пресцентъра на прокуратурата. Предстои оттам да искат той да остане в ареста.

На 9 ноември, в посока Бургас на 341 километър от София на територията на община Камено мъж, управляващ "Ауди 8 Q" със софийска регистрация, застигна и блъсна "Хонда", шофирана от 62-годишна карнобатлийка. От ударя тя загина на място.

Засега не е ясна причината, която е предизвикала гонката на магистралата. Ударът на аудито с хондата обаче е бил силен, защото според полицията едната кола се оказала в аварийната лента, а другата в ускорителното платно.