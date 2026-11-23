19-годишен с "Ауди Q-3 нацели ограда на къща в Монтана. Пътният инцидент е станал в полунощ срещу 23 ноември, съобщиха свидетели. Колата се движела с предимство с цел да завие вдясно, но се блъснала в оградата на частен имот на улица „Неофит Бозвели" 24. Повален е знакът „Стоп". Пострадали няма, няма и големи щети, затова случаят ще бъде оповестен утре в криминалния бюлетин.

Мястото е посетено от дежурен патрул. Направен е оглед.

Колите се движат с превишена скорост, оплакват се живеещите в района около електротехническата гимназия край кръстовището на „Неофит Бозвели" и „Ангел Кънчев". Те се надяват да бъде поставена камера, за да спрат джигитите, които създават опасност и за преминаващите там ученици.