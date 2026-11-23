"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С 33 гласа „за", трима „въздържал се" и нито един „против" Общинският съвет одобри бюджета на Варна за 2026 г.

Финансовата рамка е в размер на 383,26 млн. евро – с 8,46 млн. евро повече спрямо внесения през август проектобюджет. Близо 212 млн. евро са средствата от държавата за делегирани дейности, а над 171,3 млн. евро са заложените приходи от местни данъци и такси. Бюджетът със средства от европейски проекти и програми възлиза на 52,7 млн. лева.

Най-голям дял сред имуществените и другите данъци заема данъкът при придобиване на имущество, от който се очакват 32,3 млн. евро. Следват данъкът върху недвижимите имоти с близо 20 млн. евро и данъкът върху превозните средства – 12,9 млн. евро.

Както и през предходните години, най-много средства са предвидени за образование. Сумата е близо 158,6 млн. евро, или 41,4% от общия бюджет на общината.

В повечето функции има увеличение спрямо първоначално предложения бюджет за 2026 г. Най-съществен е ръстът във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" – с 4,15 млн. евро, като общият ресурс достига 78,1 млн. евро.

Средствата за здравеопазване са увеличени с 6,2 млн. евро спрямо първоначалната рамка и вече възлизат на 29,5 млн. евро. Почти толкова – над 29,3 млн. евро, са предвидени за социално осигуряване, подпомагане и грижи.

Капиталовата програма на общината е на стойност малко над 92,7 млн. евро. От тях близо 48,9 млн. евро са осигурени от общинския бюджет, а останалите 43,8 млн. лева – по европейски програми и проекти.