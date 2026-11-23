Районният съд в Стара Загора осъди на 18 месеца затвор при първоначален „общ" режим на изтърпяване 39-годишен мъж за склоняване към проституция и противозаконно лишаване от свобода на две жени. Това съобщиха от пресцентъра на съда. Оттам допълват, че наказанието е одобрено след подписано споразумение между подсъдимия А. К., защитника му и представител на прокуратурата.

По силата на съдебния акт, който е окончателен, мъжът трябва да заплати и глоба в размер на 2556.46 евро.

Пред съда обвиняемият се е признал за виновен в това, че в периода от юни м.г. до 29 септември м.г. е набрал и приел 25-годишна жена да бъде използвана за развратни действия, независимо от съгласието ѝ. През септември същата година той направил същото и със 17-годишно момиче.

Мъжът е признал, че между 19 и 29 септември в село Сърнево и в град Стара Загора той причинил на двете жени леки телесни повреди.

Одобреното от Районен съд – Стара Загора споразумение има последиците на влязла в сила присъда, пише БТА.

По досъдебното производство беше установено, че обвиняемият е осигурил жилища на двете жени и там те предоставяли сексуални услуги срещу заплащане през периода от юни до септември т.г. По-голяма част от получените суми от клиентите те предавали на А.К.

Според събраните свидетелски показания той употребявал наркотични вещества и през последния месец станал агресивен към двете жени. Всекидневно те били подложени на физическо насилие – побои и заплахи. Мъжът ги заключвал в жилището и не им позволявал да го напускат, но едната от жените успяла да избяга от апартамента и е подала сигнал в полицията.