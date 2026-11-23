Районен съд - Пазарджик постанови присъда от 1 година и 4 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим срещу инфлуенсъра Стоян Колев, който на 16 юни т.г. размаха пневматична пушка от колата си на автомагистрала "Тракия". При задържането му се оказа, че е седнал за волана на "Ауди"-то след употреба на кокаин.

Колев получи и глоба в размер на 1022 евро, като свидетелството му за управление на моторно превозно средство е отнето за срок от 2 години и 6 месеца. Стоян Колев е осъден да плати още една глоба от 30 000 евро като равностойност на автомобила, който е управлявал, собственост на лизингово дружество.

Делото премина по реда на съкратеното съдебно следствие, уточниха от прокуратурата. Колев е признал всички факти и обстоятелства в обвинителния акт на пазарджишката Районна прокуратура.

.39-годишният мъж бе признат за виновен за това, че на 16 юни 2026 г. на автомагистрала "Тракия" в района на област Пазарджик, по-специално границата на община Септември, е шофирал агресивно и с висока скорост, приближавал се опасно до другите автомобили, присветвал с фарове и размахвал неогнестрелно оръжие - пневматична пушка.

Наказанието е и за това, че три дни по-късно на обществено място - в сградата на Съдебната палата в Пазарджик, след като му е взета мярка за неотклонение "задържане под стража", се държал непристойно като викал и използвал нецензурни изрази в присъствието на граждани и съдебни охранители.

Стоян Колев е признат за виновен и за това, че е управлявал лек автомобил, марка „Ауди", след употреба на наркотично вещество - кокаин, установено по надлежния ред, чрез протокол за химикотоксикологично изследване.

Присъдата подлежи на протестиране или обжалване пред Окръжен съд-Пазарджик.