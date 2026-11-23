На 18 ноември и.ф. главен прокурор е поискал екстрадrция на израелеца, виновен за убийството на доцента от Софийския университет Андрей Атанасов. Това е станало чрез молба до израелския правосъден министър, съобщават от Софийската градска прокуратура.

От СГП разпространиха и хронология на целия случай:

На 15.10.2026 г. е образувано досъдебно производство за това, че на същата дата, около 13,00 ч. в асансьора на метростанция „Жолио Кюри" в гр. София, ж.к. „Изток", умишлено е умъртвен 83-годишния доцент Андрей Атанасов. Убийството е извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, съобщават от прокуратурата.

На 17.10.2026 г. към наказателна отговорност е привлечен израелският гражданин Ш. Л., че умишлено умъртвил доцента, след като му нанесъл множество удари в областта на главата, с което му причинил несъвместима с живота тежка черепно-мозъчна травма, остра кръвозагуба и вдишване на кръв. Местонахождението на обвиняемия не е установено и обвинението му е предявено на назначения му служебен защитник.

На 17.10.2026 г. с постановление на прокурор при СГП чрез Дирекция „Международно оперативно сътрудничество", обвиняемият е обявен за издирване по линия на Интерпол с червен бюлетин.

Вр. и.ф. главен прокурор на Република България е изготвила и изпратила молба за правна помощ до израелските власти за извършване действия по разследването, събиране на доказателства и предоставяне на информация от компетентните органи на Израел, съгласно тяхното законодателство.

На 13.11.2026 г. Интерпол Йерусалим съобщи, че същия ден е установен и арестуван израелският гражданин Ш. Л. от полицията в Аялон, след дадено разрешение за арест от Международния отдел към Министерство на правосъдието в Израел.

На 15.11.2026 г. в съдебно заседание пред Окръжния съд в Йерусалим обвиняемият е задържан за срок от 20 дни.

Жител на град Бат Ям, в централната част на Израел, беше арестуван в петък по подозрение, че миналия месец в София е пребил до смърт Атанасов, съобщиха от израелската полиция, пише Thetimesofisrael.

83-годишният Андрей Атанасов, доцент по биология в Софийския университет, беше намерен с тежки наранявания в асансьора на метростанция „Жолио Кюри" в София на 15 октомври. Бе откаран по спешност в болница, но няколко часа по-късно е починал от раните си.

Смята се, че заподозреният е избягал от мястото на престъплението с кола под наем и е напуснал страната, преди полицията да успее да го задържи. По-късно той е бил идентифициран чрез записи от намиращи се наблизо охранителни камери.

В изявление на полицията се посочва, че заподозреният - 32-годишен жител на Бат Ям, е бил арестуван от служители на район „Тел Авив" въз основа на международна заповед за арест. Разследването е водено от държавни прокурори в сътрудничество с българската полиция, като се очаква заподозреният да бъде екстрадиран в България след съдебно изслушване. Местната полиция публикува кадри от задържането му.