Проверка на патрула, посетил младежите от видеото с блудството над непълнолетно момиче, е разпоредил директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков. Това съобщи самият той на брифинг. И обясни, че са разкрили втори случай на блудство от същата група.

Патрулът отишъл след сигнал за шум. "При посещението на адреса, вратата е отворена от дъщерята на собственичката на имота и пълнолетно момче. Колегите са ги предупредили за шума. Когато приключи проверката, информацията ще бъде изнесена. Аз лично няма да толерирам неглижиране на работата", каза Пелтеков. И посочи, че от патрула казали за проверени само двама души. Обясни, че преди това патрулите посетили 3 адреса заради престъпления.

До момента имаме информация за употребата на много голямо количество алкохол, каза той. И обясни, че макар случаят да е от 31 октомври, в СДВР нямало сигнал. На 17 ноември от Първо РУ видели клипа в телеграм и уведомили инспектор от Детска педагогическа стая, В рамките на 24 часа са разпитани седем свидетеля, включително и пострадалото момиче. Изготвена е видеотехническа експертиза. В хода на проверката на следващия ден от СДВР са задържани четирима – трима непълнолетни и един пълнолетен младеж, уточни той. Обвинени са само непълнолетните, а в събота съдът ги остави в ареста. В самия апартамент имало общо 4 момичета и 9 момчета.

Заради друго видео, в което се вижда как младеж стреля с газов пистолет по момиче, оръжието е иззето. Случаят е от средата на октомври.

На 21 септември пък имало блудство с друго момиче, каза Пелтеков. Но посочи, че не може да даде повече подробности.

Шефът на СДВР отрече появилите се в социалните мрежи информации за полицай от дирекцията, който да е роднина на един от нападателите.

Единият задържан е криминално проявен за кражба. Дори през август има предложение да бъде настанен във възпитателно училище. Делото обаче се обжалва.