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Софийската районна прокуратура обвини 30-годишен, откраднал кола. Той не се подчинил на полицейски служители и предизвикал катастрофа.

Събраните досега доказателства показват, че в неделя (22 ноември) в София, обвиняемият Л. Г. е отнел противозаконно кола с марка "Фиат". Докато шофирал, полицейски служители му подали звукови и светлинни сигнали да спре, но той не го направил. Последвала гонка, която приключила с лека катастрофа със полицейския автомобил.

След това Л.Г. побягнал, но бил задържан и тестван с „Дръг тест", който отчел положителен резултат за наркотици. Обвиняемият е дал кръвна проба за изследване в болница, чийто резултат се очаква.

По случая се води досъдебно производство за престъпления по чл. 346, ал. 2, т.1, вр. ал.1 от НК и по чл. 270, ал.1 от НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода".

30-годишният мъж е осъждан многократно и у нас, и в чужбина. Част от осъжданията са за кражби и противозаконно отнемане на превозни средства. Предвид опасността да извърши престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража"с спрямо обвиняемия, съобщават от СРП.