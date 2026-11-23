Бившите министри на отбраната на България и Румъния Бойко Ноев и Йоан Мирча Пашку излязоха със съвместна позиция, след като зачестиха атаките над търговски кораби в Черно море, близо до двете страни. Един от призивите им е да бъде засилена съюзническа подкрепа и да се организират консултации в НАТО, включително по член 4 от договора на алианса.

Ноев и Пашку искат ЕС да създаде специализирана военноморска мисия за защита на сигурността и свободата на корабоплаването в Черно море.

"В резултат на пълномащабната агресивна война на Русия срещу Украйна Черно море се превърна в зона на военни действия, като заплахите за сигурността се разпространяват към западните му брегове и към територията на Европейския съюз", заявяват бившите министри в позицията си. Освен това напомнят, че през последните месеци атаки с дронове в териториалните води и изключителните икономически зони на България и Румъния доведоха до потапянето на поне 17 кораба и до загуби на човешки живот.

"Румънската офшорна енергийна инфраструктура, която се очаква да се превърне във важен източник на природен газ за Европа, става все по-уязвима. Нарушаването на търговското корабоплаване в Черно море, жизненоважен маршрут за международния износ на зърно, застрашава глобалната продоволствена сигурност", категорични са двамата. Те предлагат специализираната военноморска мисия да носи името EUNAVFOR Black Sea и да бъде създадена в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. Според тях тя трябва да противодейства на нарастващите заплахи от руската агресия срещу Украйна, които вече засягат и морските пространства на България и Румъния.

И двамата обаче са категорични, че България и Румъния не разполагат с достатъчно способности, за да се справят самостоятелно с мащаба на заплахите.

Според тях предложението им за европейска мисия може да разчита основно на военноморските сили на България и Румъния, а други държави от ЕС да осигуряват въздушно наблюдение, разузнаване и допълнителни отбранителни способности.

Операцията трябва да бъде съобразена с Конвенцията от Монтрьо и координирана с НАТО и съществуващото тристранно сътрудничество между България, Румъния и Турция за противоминни действия в Черно море. Ноев и Пашку дават за пример европейската военноморска операция Aspides в Червено море, създадена за защита на международното корабоплаване от нападения.

Според тях създаването на Черноморския център за морска сигурност с подкрепата на ЕС е стъпка в правилната посока, но не е достатъчно, за да отговори на непосредствените заплахи от дронове. Те призовават европейските институции да действат без забавяне и да поемат по-голяма отговорност за сигурността в Черно море.