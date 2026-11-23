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Силният вятър преобърна две ремаркета на товарни автомобили на главни пътища в област Стара Загора, съобщиха пред БТА от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Стара Загора.

Първото произшествие е на главния път Казанлък-Сливен в района на Гурково. Сигнал за него е получен в 14:09 часа. Вторият инцидент е на пътя Стара Загора - Нова Загора в 15:45 часа между старозагорските села Оряховица и Подслон.

И при двете катастрофи няма данни за пострадали, а движението се регулира от служители на сектор "Пътна полиция".

При силен вятър миналия месец товарен автомобил беше обърнат от вятъра на пътя Казанлък - Сливен в района на разклона за Мъглиж.