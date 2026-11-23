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Врачанският митрополит Григорий ще управлява временно Ловчанската епархияя след смъртта на Гавриил. Това реши Светия синод на извънредно заседание днес.

Наместникът управлява делата на овдовялата епархия до встъпване в длъжност на новоизбрания митрополит. Негова основна задача е провеждането на избор за нов Ловчански митрополит, съгласно Устава на Българската православна църква.

Опелото на митрополит Гавриил ще е утре в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий" в Ловеч, решиха още владиците.

От 9 ч. ще бъде отслужена света Литургия, оглавена от митрополит Григорий. Опелото ще започне в 11 ч. и ще бъде отслужено от патриарх Даниил, архиереи от Светия синод и епископи. Погребението ще се извърши в двора на храм „Св. Троица" в Ловеч, където е и сградата на Ловчанската света митрополия.

След смъртта на патриарх Неофит врачанският митрополит Григорий беше един от тримата кандидати за престола заедно с покойния Гавриил и Даниил, който спечели изборите.

Григорий беше и наместник председател ан Светия синод след кончината на Неофит.