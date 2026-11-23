Четирима лекари са задържани по време на акцията в няколко болници в страната. При нея се проверяват измами, свързани с ТЕЛК. Акцията е на Главна дирекция "Национална полиция".

Сред проверяваните болници са тази в Разград, Първа градска болница в София, както и лечебно заведение в Мездра. По данни на "24 часа" арестуваните четирима лекари имали над 30 000 прегледа за последните 2 години. Те издали и над 4000 направления.

Тепърва ще се изяснява срещу какви суми лекарите са издавали направленията, както и при колко от ТЕЛК-овете има измамни решения.