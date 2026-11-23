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Възможностите за сътрудничество при изработването и прилагането на модели за публично-частни партньорства, както и перспективите за разширяване на сътрудничеството между България и Световната банка. Това обсъди премиерът Румен Радев с представители на финансовата институция.

В разговора бе поставен акцент върху възможностите за осигуряване на финансиране за мащабни транспортни инфраструктурни проекти. Във връзка с това бе обсъдена и възможността Световната банка да предостави експертна и техническа подкрепа при подготовката и реализацията им, съобщават от правителствената пресслужба.

В срещата с представителите на Световната банка, която се проведе в Министерския съвет, участваха още вицепремиерът Александър Пулев, регионалния министър Иван Шиков, транспортния Георги Пеев и изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Асен Ненчев.

От страна на Световната банка участваха Анна Ахалкаци- регионален директор на Международната банка за възстановяване и развитие за държавите от ЕС, Инес Роша - регионален директор на Международната финансова корпорация за Европа, и Джейсън Пелмар - ръководител на офиса на Групата на Световната банка в България.

По време на срещата бяха разгледани и възможностите за привличане на преки чуждестранни инвестиции в България.